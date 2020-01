Il y a un an jour pour jour, le lundi 21 janvier 2019, Emiliano Sala perdait tragiquement la vie dans un accident d’avion, alors qu’il se rendait à Cardiff en provenance de Nantes après que les Canaris l’ont vendu aux Gallois en échange de 17M€. A l’occasion de la réception de Bordeaux, dimanche (17h), dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1, le FC Nantes a prévu de rendre un vibrant hommage à son ancien numéro 9.

Les joueurs de Christian Gourcuff troqueront leur habituel maillot jaune et revêtiront une tunique exceptionnelle aux couleurs de l’Argentine, pays dont était originaire Emiliano Sala. Les Canaris seront donc bleu et blanc l’espace d’une rencontre. A noter que le maillot, mis en vente par l’actuel 4e de Ligue 1, est déjà en rupture de stock et que la page qui lui est dédiée s’est rapidement retrouvée saturée. La Beaujoire s’apprête également à rendre cette journée impérissable, à l’image du souvenir qu’a laissé l’Albiceleste dans le coeur des supporters nantais.