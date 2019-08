Depuis le début de la saison, l’ailier Alexis Claude-Maurice a peu joué en Ligue 2 avec son équipe du FC Lorient. Et pour cause, il est en instance de départ du côté du sud de la France et de Nice, plus précisément.

Selon les informations de Nice-Matin, un accord entre les Merlus et les Aiglons aurait été trouvé ce lundi. Le joueur devrait passer sa visite médicale ce mardi avant d’assister à la rencontre entre Nice et l’OM (mercredi) depuis les tribunes. Un montant d’environ quinze millions d’euros avait été évoqué pour le joueur de 21 ans.

