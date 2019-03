En début de saison, l’OGC Nice a décidé de faire confiance à Patrick Vieira. L’ancien international français a pris les rênes d’une équipe décimée par les départs et qui n’a jamais pu se renforcer offensivement, perdant en six mois Alassane Plea ou Mario Balotelli. Cependant, les Aiglons sont toujours en course pour une place européenne. Un mérite qui revient au coach niçois, qui a tout fait pour créer des liens entre ses joueurs comme l’explique Adrien Tameze dans une interview pour 20 Minutes.

« Comment le coach gère le groupe ? Ça se passe bien. On a un groupe qui est vachement cool. Entre nous, tout le monde s’entend bien, il n’y a jamais d’histoire. Le coach l’a vite compris. Il a apporté de nouvelles règles comme le fait de prendre le petit-déjeuner tous ensemble le matin, et de manger ensemble l’après-midi aussi. Ça nous rapproche et nous réunit encore plus », a ainsi déclaré le milieu de l’OGC Nice.