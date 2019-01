Mercredi soir, Nîmes l’a emporté aux Costières contre Angers (3-1). Les Crocos se sont imposés grâce à un doublé de Clément Depres et un but de Loïc Landre. Seulement, l’attaquant nîmois, malgré ses deux buts, a connu une rencontre difficile dans laquelle il s’est gravement blessé au genou.

Et ce jeudi matin, le club a annoncé que Clément Depres pourrait ne plus rejouer cette saison. De son côté, le joueur s’est fendu d’un tweet dans lequel il explique : « je souhaite une bonne seconde partie de saison à mes coéquipiers ». Un coup dur pour le Nîmes Olympique qui perd l’un de ses attaquants les plus prolifiques (4 buts, autant que Bouanga et Alioui).