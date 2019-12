On approche de la fin de la phase aller de Ligue 1 ! À l’occasion de la 17e journée, le Nîmes Olympique reçoit l’Olympique Lyonnais. Deux équipes aux parcours compliqués. Les Gardois pointent à une inquiétante 19e place, à égalité de points avec la lanterne rouge toulousaine et n’ont plus gagné depuis le 21 septembre (9 matches). En face, l’OL (10e) alterne victoires et défaites depuis un mois et tentera de se rassurer chez un mal classé.

Pour ce match, peut-être son dernier à la tête des Crocos, Bernard Blaquart propose un 4-4-2 et offre sa première titularisation en Ligue 1 au jeune attaquant Lucas Buadés, 21 ans, passé pro cet été. En face, Rudi Garcia aligne un 4-2-3-1, dans lequel Kenny Tete, Joachim Andersen, Maxence Caqueret, Bertrand Traoré, Houssem Aouar et Moussa Dembélé font leur apparition.

Les compositions d’équipes :

Nîmes : Bernardoni - Paquiez, Briançon, Martinez, Miguel - Ferhat, Fomba, Valls, Philippoteaux - Ripart, Buadés

Lyon : Lopes - Tete, Andersen, Denayer, Rafael - Thiago Mendes, Caqueret - Traoré, Depay, Aouar - Dembélé