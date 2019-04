Match en retard de la 27e journée de Ligue 1, Nîmes reçoit Rennes au stade des Costières. Avec un maintien quasiment validé, les Crocos joueront leur match sans trop de pression. Ils peuvent même dépasser leurs adversaires du jour en cas de victoire et entrer dans la première moitié du classement.

Blaquart aligne son équipe type du moment. Ripart est titulaire à droite de la défense en l’absence d’Alakouch. Le métronome Savanier fera équipe au milieu avec Bobichon et Ferri. En face, Rennes n’a pas trop le choix et doit s’imposer pour aller chercher une meilleure place au classement. Les Bretons font un peu tourner avec les présences de Gélin, Del Castillo et Hunou.

Les compositions :

Nîmes : Bernardoni - Ripart, Briançon, Lybohy, Miguel - Ferri, Savanier, Bobichon - Thioub, Alioui, Bouanga.

Rennes : Koubek - Traoré, Nyamsi, Mexer, Doumbia - André, Gélin - Bourigeaud, Ben Arfa, Del Castillo - Hunou