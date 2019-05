L’attaquant du Nîmes Olympique, Umut Bozok, sort d’une saison compliquée chez les Crocos, avec seulement deux petits buts en 27 matches, alors qu’il avait éclaboussé la Ligue 2 de son talent l’an passé, finissant meilleur buteur de deuxième division avec 24 buts marqués. Cela pourrait le pousser à partir, comme il l’a indiqué à La Provence : « J’ai vécu une très belle saison avec Nîmes, l’an dernier, contrairement à cette année où ce fut beaucoup plus dur. Or, pour qu’un joueur soit épanoui, il lui faut du rythme et de la confiance. Il faut qu’il prenne du plaisir. »

« Aujourd’hui, ce n’est pas mon cas et je ne sais pas si c’est à Nîmes que je pourrais trouver ce bonheur, a poursuivi Bozok. Dès lors, concernant mon avenir, c’est encore très flou à cette heure. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. En tout cas, si c’est pour revivre une saison comme celle-là, ce ne sera pas au Nîmes Olympique. » Sous contrat jusqu’en juin 2020, le franco-turc n’exclut donc pas de partir avant la fin de son bail : « C’est une option que j’envisage de prendre. On verra bien. L’été servira à prendre une décision. »