Lors de cette trêve internationale, l’Angleterre va défier la République tchèque (vendredi 22, 20h45) et le Monténégro (lundi 25, 20h45) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. Convoqué par Gareth Southgate, Trent Alexander-Arnold avait rejoint la sélection ces derniers jours. Finalement, le latéral droit ne pourra pas jouer avec les Three Lions.

Dans un communiqué publié ce mercredi, l’équipe d’Angleterre a en effet expliqué que le joueur de Liverpool était toujours touché au dos. Et malgré quelques progrès, le latéral âgé de 20 ans est contraint de déclarer forfait pour les deux rencontres. Le principal concerné a donc rejoint Liverpool pour poursuivre sa rééducation.

The right-back won't be involved in the #ThreeLions' two #Euro2020 qualifiers against Czech Republic and Montenegro.https://t.co/I3nIRmj1p0

