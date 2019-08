C’était annoncé par la presse anglaise, c’est officiel. Parti librement de Chelsea après sept ans et demi de bons et loyaux services, Gary Cahill rebondit dans une autre formation londonienne.

A 33 ans, le défenseur a signé un contrat de deux ans avec Crystal Palace. Le club vient de l’annoncer et en a profité pour dévoiler son troisième maillot.

Introducing Gary Cahill and our brand new third kit...#CPFC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 5, 2019