Revenu à Guingamp pour tenter de sauver l’EAG de la relégation, Jocelyn Gourvennec n’a pas réussi à éviter la descente en Ligue 2. Et aujourd’hui, le club breton vient d’annoncer que son entraîneur ne sera pas sur le banc de touche rouge-et-noir la saison prochaine. D’un commun accord, les deux parties ont en effet décidé de se séparer.

« C’est toujours difficile de se remettre d’une déception comme celle que le Club vient de vivre. Après avoir pris chacun le temps de la réflexion, mais après avoir surtout pris tout le temps nécessaire pour échanger sereinement et honnêtement, les 2 parties ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Le Club remercie Jocelyn pour sa contribution inoubliable à son histoire récente, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Le coach affirme quant à lui son attachement indéfectible à l’En Avant et remercie l’ensemble du Club, son Président, ses dirigeants, ses salariés, ses bénévoles et l’ensemble de ses supporters pour leurs témoignages de confiance et de soutien jamais démentis tout au long de sa présence au Club. Cette décision honnête pour les 2 parties marque le départ de chacun vers un nouveau projet », peut-on lire sur le communiqué.