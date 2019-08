Âgé de 20 ans, Ludwig Francillette vient de connaître une progression vertigineuse. Le défenseur central qui évoluait à Quetigny en Régional 1 (D6 française) la saison dernière a paraphé un contrat avec Newcastle. Il évoluera avec l’équipe U23 dans un premier temps.

« Je suis très heureux d’être ici. C’est un honneur de signer avec ce club, car nous connaissons l’histoire des joueurs français qui jouent pour Newcastle, ainsi que des supporteurs, et je suis très heureux de signer. J’espère que tout ira bien » a déclaré le joueur au site du club anglais. Une trajectoire digne du film Goal.

Newcastle United have completed the signing of young defender Ludwig Francillette.

More here : https://t.co/60qJGmZsgW #NUFC pic.twitter.com/iv7ljMujOR

