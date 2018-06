Ancien joueur d’Arsenal qui évoluait à Swansea depuis 2014, Łukasz Fabiański (33 ans), va changer d’air. Le portier polonais qui dispute actuellement la Coupe du monde avec sa sélection va rejoindre West Ham après la compétition.

Une troisième équipe en Premier League pour celui qui avait débuté avec le Lech Poznań lors de la saison 2004/2005. Si le montant de l’opération n’a pas encore été divulgué, ce gardien d’expérience a signé pour trois saisons avec les Hammers.

See you after the World Cup, Łukasz ! #WelcomeFabianksi pic.twitter.com/dGTsoJzlXo

— West Ham United (@WestHamUtd) 20 juin 2018