Débarqué cet hiver, Samir Nasri n’aurait pas fait de vieux os du côté de West Ham. En effet, les Hammers viennent d’annoncer que l’international français, qui n’a fait que six apparitions, allait quitter le club londonien cet été.

Mais il n’est pas le seul. Andy Carroll Et Adrian s’en vont aussi, tout comme Toni Martinez, les milieux de terrain Moses Makasi et Noha Sylvestre et les défenseurs Vashon Neufville et Josh Pask partiront également. Il se pourrait donc que West Ham recrute quelques éléments cet été. Le mercato estival s’annonce mouvementé.