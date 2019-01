Newcastle a officialisé ce jeudi après-midi l’arrivée du milieu de terrain paraguayen Miguel Almiron (24 ans). Ce dernier arrive en provenance d’Atlanta et a paraphé un contrat de cinq ans et demi avec les Magpies.

Almiron s’est engagé jusqu’en juin 2024 avec le pensionnaire de Premier League. Le transfert est estimé à 24 millions d’euros, un record dans l’histoire du club.

We are delighted to announce the signing of forward Miguel Almirón from @ATLUTD.

The 24-year-old has penned a five-and-a-half-year deal which will keep him at St. James' Park until June 2024.

Full story : https://t.co/5NxxCEHhNx #NUFC pic.twitter.com/a5MV5QBTum

— Newcastle United FC (@NUFC) 31 janvier 2019