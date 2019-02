Il était la star de l’Euro 2016 sans le vouloir. Will Grigg, dont la célèbre chanson « Will Grigg’s on fire » chantée par les supporters nord-irlandais vous parle forcément, évoluait depuis 2015 du côté de Wigan (2e division).

Et aujourd’hui, Sunderland (3e division) a annoncé avoir recruté Will Grigg ! L’attaquant a signé un contrat de trois ans et demi au dernier moment, comme l’explique le club dans son communiqué. Un recrutement qui va enflammer le Stadium of Light !