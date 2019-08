C’était le jour de la rentrée des classes à l’OGC Nice. En marge de la présentation des nouvelles recrues, Jean-Pierre Rivère, le président, a fait le point sur le mercato de son équipe. Et il pourrait encore y avoir des arrivées sur la Côte d’Azur d’ici lundi prochain.

« D’ici lundi, on va essayer de compléter le groupe. Les choix ont été faits en harmonie avec tout le monde. Vous verrez bien si nous sommes arrivés à faire tout ce qu’on a prévu de faire. Les choses ont changé. Avant, on faisait avec peu de moyens et on faisait ce qu’on pouvait, rappelle le dirigeant niçois. Aujourd’hui on a un socle, on a des moyens qui seront contrôlés mais on a les moyens de voir loin pour bâtir. On ne fera pas que des jeunes, on fera des joueurs d’expérience pour les encadrer. On est persuadés que quel que soit l’âge des joueurs, le Gym continuera de grandir. »

