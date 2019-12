« C’est vrai, il y avait un risque (de nommer Rudi Garcia, ancien coach de l’OM, ndlr). Mais ne courrait-on pas un risque de se retrouver quinzième après avoir écouté les supporters ? On leur a donné raison avec Bruno Genesio et je m’en mords les doigts de ne pas l’avoir gardé. Je préfère avoir des résultats plutôt que d’écouter les sifflets. Parfois, il faut être courageux pour dire aux supporters la vérité. Je rappelle que Rudi Garcia a joué la finale de la Coupe d’Europe dans mon stade. » La semaine dernière, dans un entretien accordé à Eurosport, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas avait fait part de ses regrets concernant le départ de Bruno Genesio en fin de saison dernière.

Présent sur RMC mercredi soir, l’ancien entraîneur du club rhodanien a donc pu revenir sur les propos de son ancien président. Et Bruno Genesio semble avoir également quelques regrets. « J’ai lu ça mais je le savais déjà puisqu’avec mon président, on a longuement échangé avant, pendant et même après. Je garde de très bons rapports avec lui mais je pense quand même que c’était la bonne décision pour le club et moi à ce moment-là. Les joueurs et l’équipe commençaient à être impactés. Il ne fallait pas faire passer nos intérêts personnels avant l’équipe. Mais ça reste un gros regret car j’aurais voulu travailler avec Juni et continuer à Lyon. Mais je suis persuadé que c’était la bonne décision à ce moment-là », a déclaré l’actuel coach du Beijing Guoan, en Chine. Une décision prise dans l’intérêt de l’Olympique Lyonnais donc.