Depuis l’arrivée de Rudi Garcia mais aussi depuis le début de la saison, Houssem Aouar a confirmé son statut de leader au sein de l’effectif de l’OL. Souvent dépositaire du jeu des Gones , le milieu de 21 ans, auteur de deux réalisations depuis le début de l’exercice 2019-2020 en Ligue 1 (16 matchs), devrait voir ses responsabilités accrues en seconde partie de saison, le capitaine et leader offensif de Lyon, Memphis Depay, étant out pour plusieurs mois (rupture des ligaments croisés, tout comme Jeff Reine-Adélaïde).

Alors que sa relation avec son entraîneur pourrait bien être la clé de la fin de saison de l’OL, Houssem Aouar a confié tout le bien qu’il pensait de Rudi Garcia, ce lundi, sur RMC : « j’ai une très bonne relation avec le coach, il me donne énormément de confiance et de liberté sur le terrain. J’ai la chance de pouvoir discuter avec lui. C’est ce dont j’ai besoin. Là où je me sens le plus à l’aise, forcément, c’est dans l’axe, là où j’ai été formé, que ce soit en relayeur dans un milieu à trois, ou bien en tant que numéro dix derrière l’attaquant. C’est important pour moi d’avoir cette polyvalence, ça me permet d’apprendre beaucoup de choses à d’autres postes et de pouvoir les réutiliser si un jour j’y suis amené. Le plus important honnêtement, c’est cette liberté que le coach me donne. Si je dois débuter à gauche, je sais bien que je ne vais pas être cantonné sur la ligne. C’est ce qui fait que je me sens beaucoup plus libre ». Le prochain épisode de la saison de l’OL se déroulera face à Brest, mercredi (18h45), dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la Ligue.