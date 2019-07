Cet été, l’Olympique Lyonnais a décidé de frapper fort en misant sur le jeune et prometteur Joachim Andersen. Présent depuis une dizaine de jours chez les Gones, l’ancien joueur de la Sampdoria en a dit plus sur lui à 20 Minutes. Il a notamment parlé de ses modèles.

« J’ai toujours beaucoup aimé Sergio Ramos et Fabio Cannavaro. Et puis petit, je jouais milieu et attaquant donc j’ai aussi admiré Cristiano Ronaldo. Mais quand tu grandis et que tu te rapproches du monde professionnel, tu n’as plus d’idoles, seulement des joueurs que tu apprécies et que tu observes ».

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10