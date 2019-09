Pendant l’intersaison, le visage de l’Olympique Lyonnais a beaucoup changé. Exit Bruno Genesio, place à un duo Juninho-Sylvinho pour diriger le sportif. Et ce virage emprunté par le club de Jean-Michel Aulas semble plaire à ses supporters.

En effet, Le Progrès rapporte que le Groupama Stadium pourrait battre son record d’affluence cette saison. Le club rhodanien a déjà vendu plus de 22 000 abonnements et depuis le début de la saison ce n’est pas moins de 51 099 spectateurs en moyenne par rencontre. Et si les résultats sportifs suivent, cela ne pourra que s’améliorer.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10