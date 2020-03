Apparu à six reprises cette saison en Ligue 1, le prometteur Rayan Cherki a livré son onze de rêve sur le compte Instagram de l’OL. Dans celui-ci, on retrouve des légendes du football international et plusieurs joueurs lyonnais. L’attaquant a opté pour un 4-2-3-1.

Dans le but, le grand Gianluigi Buffon. Sur la ligne défensive de gauche à droite, on retrouve Marcelo, Paolo Maldini, son coéquipier Oumar Solet et Dani Alves. L’entrejeu est composé de l’ancien Lyonnais Tanguy Ndombélé et du jeune Maxence Caqueret. Zinedine Zidane occupe le poste de numéro 10, avec sur la gauche, Lionel Messi et à droite, Cristiano Ronaldo. Enfin, l’espoir lyonnais Amine Gouiri prend place sur le front de l’attaque.