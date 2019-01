Le capitaine de l’Olympique lyonnais, Nabil Fekir, ne réalise pas la meilleure saison de sa carrière. Il a notamment semblé moins en forme ces dernières semaines, malgré quelques fulgurances (comme en témoigne son magnifique coup-franc inscrit contre Toulouse mercredi dernier), prouvant qu’il a toujours du talent plein les pattes. Il a néanmoins reconnu, dans une interview accordée au Progrès, qu’il pourrait faire mieux. « Ce n’est pas la première fois que je suis critiqué. Les gens attendent beaucoup de moi et c’est normal d’être critiqué quand ça ne va pas. Je sais que je suis capable de faire beaucoup mieux et je me fixe des objectifs beaucoup plus élevés que ça. Je suis prêt physiquement. J’ai entendu l’inverse mais je suis prêt. »

Nabil Fekir aura l’occasion de se remettre en valeur dès demain soir, à l’occasion de la rencontre entre l’OL et l’ASSE (à 21h). C’est à Geoffroy-Guichard que le capitaine lyonnais a inscrit son dernier doublé en Ligue 1, lors du derby remporté 5-0 le 5 novembre 2017.