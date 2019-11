L’OL est en Russie pour affronter le Zenit demain en Ligue des Champions (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato) et peut même se qualifier pour la phase finale en cas de victoire. Problème, les solutions offensives vont manquer car Memphis Depay et Houssem Aouar sont blessés, alors que Moussa Dembélé n’a toujours pas marqué durant la compétition européenne.

Pour autant, Rudi Garcia, présent en conférence de presse, n’est pas inquiet car d’autres arguments existent. « On a montré contre Nice qu’on pouvait marquer sans Houssem et Memphis. Je ne m’apitoie pas sur les absences ou les blessés. Pour gagner, il faudra que les joueurs qui jouent demain soient à leur meilleur niveau. Globalement on retrouvé une équipe portée vers l’avant et qui peut marquer des buts. On travaille beaucoup devant le but. Si Memphis n’est pas là d’autres joueurs peuvent marquer, pas seulement Moussa. Bertrand revient bien. Maxwel aussi peut-être décisif. »