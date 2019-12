La 18e journée de Ligue 1 se poursuit et offre un duel de haut de tableau entre l’Olympique Lyonnais (8e) et le Stade Rennais (6e).

A domicile, les Gones utilisent leur traditionnel 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les buts. On retrouve Kenny Tete, Joachim Andersen, Jason Denayer et Rafael en défense. Le double pivot est assuré par Maxence Caqueret et Lucas Tousart alors que Moussa Dembélé est soutenu par Jeff Reine-Adélaïde, Memphis Depay et Houssem Aouar.

De son côté, le Stade Rennais évolue dans un 4-4-2 où Edouard Mendy est le dernier rempart. Le Sénégalais est devancé par Hamari Traoré, Damien Da Silva, Jérémy Morel et Christ-Emmanuel Faitout Maouassa. Clément Grenier et Eduardo Camavinga se retrouvent au cœur du jeu alors que les ailes sont occupés par Benjamin Bourigeaud et James Léa-Siliki. Enfin, Raphinha et M’Baye Niang sont associés en attaque.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Tete, Andersen, Denayer, Rafael - Caqueret, Tousart - Reine-Adélaïde, Depay, Aouar - Dembélé

Stade Rennais : Mendy - Traoré, Da Silva, Morel, Faitout Maouassa - Bourigeaud, Grenier, Camavinga, Léa-Siliki - Raphinha, Niang