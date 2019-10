Le 29 juillet dernier, Patrice Evra (38 ans) mettait un terme à sa carrière de joueur professionnel. Depuis, l’ancien international français (81 sélections) continue d’observer le monde du ballon rond. Il pourrait y faire son grand retour et pas dans n’importe quel club. Ce dernier pourrait faire son grand retour à Old Trafford, qu’il a côtoyé entre 2006 et 2014.

En effet, l’invité du Monday Night Football sur Sky Sports a lâché quelques indices sur son prochain poste, à savoir, le staff de Manchester United afin de venir en aide à Ole Gunnar Solskjaer comme il l’avait proposé sur son compte Twitter auparavant. « J’ai des discussions importantes en coulisse, nous voulons savoir si je peux jouer un certain rôle - nous verrons », a-t-il déclaré.

I think it’s time to get our hands dirty ! @ManUtd board, are you ready to let us help you guys...? pic.twitter.com/0taNvWDhN4

— Patrice Evra (@Evra) September 22, 2019