Révélation de Ligue 2 l’an passé avec le Paris FC (11 buts en 32 matches), le jeune attaquant Silas Wamangituka est l’un des joueurs de L2 les plus convoités de l’été avec Bryan Mbeumo (parti à Brentford) et le Lorientais Claude Maurice. Annoncé en Ligue 1 (Rennes, LOSC, Nantes) et en Allemagne (Schalke 04), le natif de Kinshasa va bel et bien quitter Paris cet été comme nous l’a confié le président du PFC, Pierre Ferracci. « On va céder Silas dans les jours qui viennent. On va le laisser partir plus haut parce qu’il a les qualités pour aller plus vite et plus haut. Mais en même temps, ça va renforcer les bases du club et ça va nous permettre de renforcer notre équipe. Il va partir un peu plus haut que ce qui était prévu. »

Interrogé sur les clubs les plus chauds sur son attaquant, qui a d’ailleurs disputé les deux premiers matches de championnat de L2, le président du club francilien basé à Orly n’a pas voulu donner de noms ni de prix (on parle d’un transfert à hauteur de 5 M€) mais a confirmé les intérêts de clubs français, allemands et belges : « ce que je peux vous dire, c’est qu’il y a de très bons clubs français, des clubs allemands et de bons clubs belges qui le demandent. Il a le choix. C’est à lui et à ses conseillers de faire les choix les plus pertinents et dans le championnat qui lui convient le mieux. »

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Pierre Ferracci dans les prochains jours sur FM.

