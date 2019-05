Dimanche dernier, le chroniqueur de Canal +, Pierre Ménès, s’était montré sévère envers le fan rennais qui avait insulté les joueurs parisiens en tribune, avant de recevoir un coup de poing de la part de Neymar. Ménès avait ainsi qualifié ce supporter d’« escroc », estimant qu’il « se fout de la gueule du monde, il veut juste du pognon le mec. En plus, le mec n’a même pas payé sa place, il était invité par un joueur rennais. Il arrive et il insulte un par un les joueurs du PSG qui passent. Il a du pot, c’est que je ne sois pas un joueur du PSG, car il aurait pu porter plainte. »

Résultat, le supporter a fini par porter plainte pour diffamation contre Ménès, comme l’a révélé L’Équipe. Son avocat, Me Philippe Ohayon, a ainsi indiqué que « personne n’est au-dessus des lois. Y compris les chroniqueurs de football. On reproche à mon client de vouloir faire le buzz. Ce que je constate c’est que ce sont bien ces propos diffamatoires qui ont fait le buzz. Et on peut se demander si ce n’était pas le seul but. Polémiste est un métier comme un autre mais qui comporte des règles. L’une des premières est de ne jamais diffamer ou injurier. » Pierre Ménès, de son côté, a réagi à cette information sur Twitter, écrivant que : « quand je disais qu’il ne voulait que se faire du fric. Les joueurs du PSG ils portent pas plainte eux ? »