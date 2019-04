Ce samedi soir, Neymar était de retour aux affaires. L’international brésilien qui avait manqué des mois de compétition suite à une rechute à sa blessure au pied était de nouveau titulaire pour le Paris Saint-Germain. Et quoi de mieux qu’une finale de Coupe de France, contre Rennes dans un Stade de France plein, pour faire son grand retour dans le onze de départ de son entraîneur allemand Thomas Tuchel ? En plus de cela, l’Auriverde a fait le travail.

Virevoltant comme à son habitude, Neymar a marqué le deuxième but du Paris SG permettant au club de la capitale de se faire une solide avance de deux buts en première mi-temps. Toutefois, cela n’aura pas suffi puisque Presnel Kimpembe, d’un but contre son camp, allait remettre les Bretons dans le match avant que Mexer, en deuxième période, parvînt à remettre les deux équipes à égalité. Aucun but ne fut marqué en fin de match et en prolongations, vint donc la série de tirs au but.

Neymar décoche un coup de poing

Neymar le marquait tout comme les Rennais, jusqu’à ce que Christopher Nkunku s’avance et n’envoie sa tentative dans le ciel de Seine-Saint-Denis. Le Paris SG perdait donc cette finale. Mais ce n’est pas le seul problème de la soirée. A la 118e minute, Kylian Mbappé était exclu pour une vilaine faute -aussi inutile que stupide- sur Damien Da Silva. Et ça ne s’est pas arrêté là.

Tandis que les Parisiens montaient les marches pour aller chercher leur médaille, Neymar a eu un gros coup de sang. Interpellé par un supporter le long des marches, le Brésilien baissait le téléphone de cet homme avant de lui envoyer un coup de poing dans le visage. Selon RMC Sport, l’homme était un proche des joueurs rennais. « La personne est un ami d’un joueur de Rennes qui a insulté tous nos joueurs quand ils montaient chercher leur médaille. Il s’est filmé exprès pour se faire un buzz », a ainsi indiqué le PSG au média. Ambiance...