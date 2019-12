Dans son Bramall Lane, Sheffield United (9e, 19 points) accueillait ce jeudi soir Newcastle United (14e, 16 pts) pour le compte de la 15e journée de Premier League. Les Blades, qui ne passent pas inaperçus en ce début de saison, voulaient renouer avec la victoire après trois matches nuls pour grimper au sixième rang. De leur côté, les Magpies avaient l’occasion de revenir à hauteur de leur adversaire du soir en cas de succès.

Au quart d’heure de jeu, l’ancien Niçois Allan Saint-Maximin débloquait la situation de la tête, inscrivant ainsi son premier but sous ses nouvelles couleurs (15e, 0-1). Les Magpies restaient devant au tableau d’affichage et Jonjo Shelvey doublait même la mise en deuxième période (70e, 0-2). Le score ne bougeait plus. Newcastle United remportait cette rencontre et passait onzième. Sheffield United glissait au dixième rang (avec le match nul en cours entre Arsenal et Brighton, 1-1).