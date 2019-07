Le Paris Saint-Germain est actuellement en tournée estivale en Chine dans le cadre du "China Summer Tour". Et c’est à Macao que les Parisiens se sont inclinés contre l’Inter (1-1, 6-5 Tab) en match amical. S’il n’a pu éviter la défaite de son équipe, Alphonse Areola (26 ans) a livré une prestation solide en sortant quelques arrêts décisifs.

Après la rencontre, Thomas Tuchel s’est exprimé sur la concurrence entre l’international français et Kevin Trapp, revenu de prêt et courtisé par le FC Porto. Et le coach allemand n’a pas voulu confirmer le gardien formé au club comme titulaire du poste pour la saison à venir. « Areola a bien joué aujourd’hui, pendant 90 minutes. Kevin Trapp va jouer 90 minutes contre Sydney. Ce n’est pas le moment de confirmer des choses. C’est la préparation. On a de la concurrence à tous les postes, explique Tuchel en conférence de presse. Tout le monde doit se battre pour le poste. Ce n’est pas le moment de déclarer des choses. »

