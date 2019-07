Le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan se retrouvent cet après-midi pour un match amical à Macao. Les deux formations auront à cœur de faire valoir leurs qualités et voudront confirmer une montée en puissance à quelques jours de la reprise.

Thomas Tuchel organise son équipe dans un 4-4-2. Alphonse Aréola prend place dans les buts derrière Thomas Meunier, Thilo Kehrer, Abdou Diallo et Juan Bernat. Le double pivot est constitué de Marco Verratti et Ander Herrera tandis que Pablo Sarabia et Layvin Kurzawa prennent les couloirs. Enfin, Kylian Mbappé et Julian Draxler sont associés en attaque.

De son côté, Antonio Conte articule son Inter Milan dans un 3-5-2 avec Samir Handanovic dans les cages. La défense centrale est occupée par Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni et Milan Skriniar. Dalbert et Danilo D’Ambrosio évoluent en tant que pistons. Au coeur du jeu, on retrouve Nicolo Barella, Stefano Sensi et Matias Vecino. Enfin, Ivan Perisic et Sebastiano Esposito forment le duo d’attaque.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Aréola - Meunier, Kehrer, Diallo, Bernat - Sarabia, Verratti, Herrera, Kurzawa - Mbappé, Draxler

Inter Milan : Handanovic - de Vrij, Bastoni, Skriniar - D’Ambrosio, Barella, Sensi, Vecino, Dalbert - Esposito, Perisic

