Après la trêve hivernale, la Ligue 1 Conforama est de retour. Et pas avec n’importe quel match puisque c’est un alléchant et très attendu PSG-Monaco qui est au programme (20e journée). Une affiche entre les deux derniers clubs champions de France qui promet beaucoup. Le club de la capitale reçoit donc le club du Rocher au Parc des Princes ce dimanche soir à 21h sur Canal+. Un match important entre une formation du PSG souvent impériale à domicile contre les gros de L1 et une équipe de Monaco qui est en plein renouveau depuis l’arrivée de Robert Moreno comme coach en lieu et place de Leonardo Jardim.

Ce PSG-Monaco reste un classique du championnat de France très équilibré sur les cinq dernières années. Mais sur les deux derniers matches, le PSG a largement pris la mesure de l’ASM. Il y a deux ans, Paris avait pulvérisé Monaco 7-1. Si l’issue de ce match s’annonce différent pour la plupart des observateurs, la démonstration des quatre fantastiques contre Saint-Etienne en Coupe de la Ligue BKT laisse indiquer que les buts pourraient pleuvoir au Parc. Mais le club monégasque aura de quoi répondre à la puissance offensive parisienne. Que ce soit Baldé Keita, Gelson Martins ou surtout le meilleur buteur de Ligue 1, Wissam Ben Yedder, Monaco ne va pas venir à Paris pour faire de la figuration.

Regarder PSG vs Monaco en streaming direct

La diffusion à la télévision de cette affiche de L1 se fera sur la chaîne Canal Plus en France, ce dimanche à 21h. Si vous êtes un supporter du club parisien ou du club de la Principauté et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match PSG vs Monaco en streaming en live et en direct en toute légalité. Il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, tablette sans oublier sur téléphone portable.

Canal Plus propose des offres pour le stream de ce match prestigieux de L1 arbitré par Antony Gautier entre la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi et celle de Dmitri Rybolovlev. Avec un mois offert associé à un bon d’achat de 20 € sur Foot.fr, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner ! Idéal donc pour ceux qui sont loin de chez eux ou qui veulent regarder en toute discrétion ce choc du championnat de France.

