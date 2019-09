Cavani encore trop juste, Neymar suspendu, Mbappé revenant de blessure, Choupo-Moting et Icardi à court de rythme, le PSG ne disposera pas de toutes ses forces offensives mardi en Ligue des Champions face à Galatasaray (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato). En conférence de presse, Thomas Tuchel a laissé entretenir un certain flou pour son attaque.

« Je ne peux pas préciser ça maintenant avant le match et laisser Galatasaray préparer ses solutions. Il fallait rester concentrer contre Bordeaux et maintenant c’est Galatasaray. Peut-être demain on jouera avec deux attaquants et peut-être un. On va prendre les dernières décisions ce soir et demain matin. On va présenter nos idées et le plan de jeu, le onze titulaire. Mais je ne peux pas dire nos idées maintenant et les discours avec Mauro, Choupo, Kylian. Nous avons une nuit pour réfléchir, dormir et dire ce qu’on va faire demain. » Réponse sur le terrain de la Türk Telekom Arena.

