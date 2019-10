Depuis qu’il a signé au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi n’a disputé que trois matches (1 en L1 et 2 en Ligue des Champions). Et à chaque fois, l’Argentin est apparu en retrait par rapport au jeu des Rouge et Bleu, notamment de par sa position sur le terrain. Mais Thomas Tuchel s’est dit ravi de son joueur.

