Le PSG se rend à Pau ce mercredi dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France (à suivre en live commenté sur notre site). Thomas Tuchel présentera sans doute une équipe remaniée face au 4e de National 1 afin de préserver ses troupes pour les plus grands objectifs qui se dessinent. C’est ce qu’a révélé le coach allemand en conférence de presse, assurant que certains joueurs pouvaient commencer à se sentir un peu fatigués avec l’enchaînement des matches.

« C’est le 5e match à l’extérieur avec seulement deux jours de repos entre les deux matches. On a fait un match très intensif à Lille. Tout le monde attend que l’on gagne mais c’est difficile. Nous sommes la première équipe à gagner à Lille (en Ligue 1). Si on veut faire un nouveau match intensif, il faut peut-être changer. Il faut donner l’occasion à d’autres gars de jouer pour gagner. Le terrain on l’a vu contre Bordeaux mais on doit s’adapter. (...) On a fait des matches très difficiles avec beaucoup de stress, comme à Reims une demi-finale de Coupe de la Ligue face à la meilleure défense (de Ligue 1), à Lille, meilleure équipe à domicile », a expliqué Tuchel face à la presse. Il devrait donc y avoir du changement dans le onze parisien demain.