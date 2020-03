C’est l’une des plus fameuses histoires people de l’univers du football. Petit rappel pour ceux qui ne la connaissent pas : il y a quelques années, Wanda Nara avait quitté son compagnon, Maxi Lopez pour Mauro Icardi, alors que les deux hommes avaient évolué ensemble à la Sampdoria de Gênes. Ce qui leur vaut aujourd’hui une compréhensible inimitié. Maxi Lopez, qui est revenu jouer en Italie à Crotone, est bien obligé d’être attentif aux faits et gestes de son ex-compagne puisqu’elle s’occupe des trois enfants nés de sa relation avec elle.

Et justement, l’attaquant argentin de 35 ans en a gros sur la patate lorsqu’il a vu une publication de Wanda Nara sur les réseaux sociaux, avec ses enfants dans sa maison jouxtant le lac de Côme. « Tu as emmené nos enfants de Paris à l’épicentre de l’épidémie ! Je voudrais savoir pour quelle raison tu brises la quarantaine d’une pandémie mondiale, dans laquelle tout le monde est prié de ne pas sortir et exposes nos enfants à un voyage d’un pays à l’autre ? Vous vous déplacez et vous rendez à l’épicentre de l’infection (Lombardie) en Italie sans mesurer les conséquences. Que se passe-t-il dans ta tête en ces moments où la chose la plus sacrée que tu as au monde est la santé de nos enfants ? Je suis indigné que tu n’en sois pas consciente. Si vous ne voulez pas le faire pour vous-même, faites-le pour eux parce qu’aujourd’hui, tu es la mère de 5 enfants mais tu ne sembles pas le remarquer », a écrit Maxi Lopez dans une lettre publiée sur les réseaux.