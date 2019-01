L’attaquant congolais de 27 ans, arrivé au Rayo Vallecano l’été dernier pour 2 millions d’euros, serait proche d’un retour vers son ancien club Amiens, selon Marca. Auteur d’un seul petit but cette saison et blessé à la hanche depuis début novembre, il n’a plus joué depuis le 27 octobre dernier et une défaite contre Gérone (1-2). Kakuta était sur la feuille de match pour la rencontre d’aujourd’hui entre le Rayo Vallecano et Valladolid (13h), mais il n’est pas monté dans le bus des joueurs, préférant rester seul pour s’entraîner ce matin. Le Courrier Picard annonce même que le joueur se serait mis d’accord avec Amiens, dans l’optique d’un prêt, et que des discussions sont en cours avec le Rayo.

Son entraîneur, Michel, a lui rappelé qu’il ne voulait que des joueurs « engagés » dans son effectif, au cours d’un mois de mercato chargé où l’on entend « beaucoup de choses ». Il a en revanche nié toute annonce de départ de Kakuta.