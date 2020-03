Soirée contrastée pour les 22 acteurs de ce Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (2-0). Si Vinicius Junior et les Merengues étaient logiquement heureux, c’était la soupe à la grimace côté blaugrana. Mais Sergio Busquets a refusé de baisser les bras.

« On n’a pas su bien sortir sur certains moments de pression de leur part. Il est certain quand on peut sortir de cette pression, on peut se mettre en place, mais ce n’était pas le cas. En première période, on était meilleur. Il y eu une différence de dynamique, mais il n’y pas eu de différences physiques. C’est clair que, comparé à d’autres équipes, on n’est pas celle qui est la plus physique et la plus défensives. Mais il reste des matches, on a un point de retard », a-t-il déclaré à la télévision espagnole.