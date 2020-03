Ce soir, le Real Madrid a remporté le Clasico face au FC Barcelone 2 buts à 0 grâce à un but de Marinao Diaz, mais aussi de Vinicius Junior, auteur de l’ouverture du score. Buteur heureux, le Brésilien est revenu sur ce succès merengue.

« Oui bien sûr. Je savais que ce moment allait arriver, je suis très heureux que ça arrive ce soir. Ce but est pour moi (Piqué a touché le cuir sur sa frappe, ndlr). On doit continuer ainsi, jouer notre jeu et pour notre public. C’est ce que Zidane veut de nous. On a bien joué et on a gagné », a-t-il déclaré à la télévision espagnole.