Le Real Madrid refuse une offre de 90 M€ pour un taulier

La Casa Blanca est en feu. Après la défaite face au Paris Saint-Germain en 1/2 finale de la Coupe du Monde des Clubs, un incendie s’est propagé à tous les étages de la maison blanche. Du côté des joueurs, la déception est immense après un nouveau titre perdu. En ce qui concerne le staff, mené par Xabi Alonso, le match face aux troupes de Luis Enrique l’a conforté dans l’idée qu’il faut apporter de gros changements. Enfin, la direction, totalement sidérée après ce revers, compte agir pour offrir à son coach la meilleure équipe possible.

Les Merengues travaillent sur plusieurs départs, dont celui de Rodrygo, et sur deux à trois arrivées. Alvaro Carreras, Ibrahima Konaté et un milieu de terrain défensif sont dans le viseur. En ce qui concerne l’entrejeu, Xabi Alonso estime qu’il lui faut absolument un renfort. Ce qui ne veut pas forcément dire qu’il ne compte pas sur Aurélien Tchouameni. Comme expliqué sur notre site il y a quelques jours, l’international tricolore est considéré comme l’un des patrons de l’équipe. «C’est un pilier fondamental de l’équipe», avait d’ailleurs avoué Xabi Alonso à son sujet.

Madrid a dit non à une grosse offre

C’est certainement pour cette raison que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont dit non à une offre XXL pour l’ancien joueur de Bordeaux et de Monaco. The Sun et El Chiringuito expliquent que Manchester United a formulé une proposition de 90 M€ pour le Français de 25 ans. En effet, les Mancuniens souhaitent renforcer ce secteur de jeu et le profil du Madrilène plaît beaucoup. Mais Florentino Pérez et ses équipes ont été clairs. Ils ont refusé l’offre des Red Devils pour le footballeur sous contrat jusqu’en juin 2028.

MU, qui n’est pas qualifié pour une Coupe d’Europe, aurait eu de toute façon les plus grandes difficultés à convaincre Tchouameni, qui s’inscrit dans la durée au sein de la capitale espagnole. Les pensionnaires d’Old Trafford, qui ont déjà accueilli Matheu Cunha cet été, continuent d’avancer sur le recrutement de Bryan Mbeumo. Les négociations traînent depuis des semaines avec Brentford. Mais les pensionnaires d’Old Trafford ont bon espoir de finaliser son transfert. En revanche, ils devront chercher ailleurs pour renforcer leur milieu de terrain. Contrairement à Casemiro il y a quelques années, Tchouameni n’envisage pas de rejoindre MU.