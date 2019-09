Gareth Bale a fait parler de lui lors du mercato estival. Le Gallois de 30 ans était annoncé sur le départ après avoir passé six saisons avec le Real Madrid qu’il a rejoint en septembre 2013. Cependant, l’ailier n’a pas bougé de la capitale espagnole. Mieux, l’international gallois (77 sélections) a été titulaire sur les trois premières journées de Liga et a participé à la quasi-totalité de ces trois rencontres avec notamment un doublé lors du dernier match face à Villarreal (2-2). Son coéquipier Sergio Ramos l’a soutenu, avouant qu’il pouvait briller cette saison comme le rapporte le Daily Mail.

« Je pense que Bale est un excellent joueur et qu’il a été très important pour le club au cours des années où il a été avec nous. Vous trouvez beaucoup de choses dans la presse. Certaines sont vraies, d’autres non. Nous vivons dans ce monde et nous devons essayer d’être au-dessus de tout cela. En ce qui concerne ce qui a été dit à propos de Gareth, je pense que le temps met tout en place. Indépendamment de ce que chaque joueur fait dans sa vie personnelle, je pense que cela devrait être respecté. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons avec notre temps libre. Bien sûr, professionnellement, vous vous devez à une équipe, à un club, d’être aussi honnête que possible. Ensuite, il appartient à chacun de rentrer chez lui avec ou sans bonne conscience », a expliqué le capitaine des Merengues.

