Le Real Oviedo annonce l’arrivée de Mbappé !

Le Real Oviedo féminin a officialisé une recrue qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux : Raïssa Mbappé, attaquante camerounaise de 31 ans, qui s’est engagée jusqu’en juin 2026 avec le club espagnol. Si elle n’a aucun lien de parenté avec le champion du monde, Kylian Mbappé, la coïncidence du nom a provoqué un buzz sur internet. Le club asturien a réussi à surfer sur cette vague, multipliant les clins d’œil sur ses réseaux avec des phrases comme «Mbappé est arrivé», accompagnées de ses couleurs et d’une tortue, clin d’œil amusé au surnom de Kylian.

Raïssa Mbappé arrive du CF Alhama, avec lequel elle a participé à la montée en Liga F. Elle a également brillé au Getafe, où elle a inscrit 19 buts lors de la saison qui a permis au club d’accéder à la Primera RFEF, sans oublier un passage remarqué à l’Étoile Rouge de Belgrade. Rapide, expérimentée et dotée d’un vrai sens du but, elle est présentée comme un renfort de choix pour le Real Oviedo féminin, qui compte sur elle pour jouer un rôle central dans ses ambitions sportives à venir. Kylian Mbappé a dû voir passer l’info, et en rigoler à son tour.