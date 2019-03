Alors que les gros clubs européens ont récemment affiché leur volonté de changer la formule de la C1, de nouvelles tendances se confirment concernant ce projet, qui devrait voir le jour en 2024. L’Équipe indique ainsi ce matin que, contrairement à ce qui a été évoqué plusieurs fois, les rencontres de la Ligue des champions continueront bien de se jouer en semaine, laissant les matches des Ligues nationales se dérouler le week-end.

Par ailleurs, le passage de huit groupes de quatre équipes à quatre groupes de huit équipes ne laisse plus vraiment de doutes, ce qui fera passer le nombres de matches de poules de 96 à 224. Cette phase de groupes déborderait alors sur le mois de janvier, et il se murmure que les six premiers de chaque poule seraient automatiquement qualifiés pour l’édition suivante, ce qui s’approche dangereusement du projet de Super Ligue européenne fermée, maintes fois évoquées. Si pour l’instant rien n’a été acté, les discussions avancent à grande vitesse et les ténors européens semblent décidés à rénover la C1. Ce sujet sera d’ailleurs sûrement discuté de nouveau en mai prochain, lors du comité des compétitions des clubs (CCC) de l’UEFA.