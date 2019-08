Après avoir quitté le club en juillet 2018, Joris Gnagnon (22 ans) est de retour au Stade Rennais. Le FC Séville a prêté le défenseur central pour une saison. Sur le site officiel du club, l’international espoir (3 sélections) a livré ses premiers mots suite à son retour.

« Je suis très heureux de retrouver mon club formateur. Le Stade Rennais F.C. a et aura toujours une place particulière pour moi. Ce retour en prêt était la meilleure option possible. Depuis l’Espagne, j’ai toujours gardé un œil attentif sur Rennes. La saison dernière a été exceptionnelle et historique. Le club a grandi. Ce retour à la maison est l’occasion pour moi de lui rendre ce qu’il m’a apporté. Je compte bien tout donner », a exprimé le joueur sur le communiqué du club.

