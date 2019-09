Dans cette 4e journée de Serie A, Cagliari a battu le Genoa 3-1 et réalise une belle opération au classement. 13e au coup d’envoi, le club sarde grimpe à la 6e place avec 6 points. Le Genoa est 12e.

C’est l’ancien des Rossoblu et fils du Cholo, Giovanni Simeone qui a ouvert le score d’une belle tête (46e). Les Génois égalisaient un très court instant par Kouamé (83e) mais un but de Zapata contre son camp (84e) et une réalisation de Joao Pedro (87e) donnaient un avantage définitif aux locaux.

