La 29e journée de Serie A continuait avec une alléchante rencontre entre la Sampdoria et l’AC Milan. Les Rossoneri, 4es, voulaient l’emporter et prendre la 3e place à leur voisin, l’Inter. De son côté, la Sampdoria pouvait prendre la 8e place et revenir à six points de son adversaire du soir.

Et tout démarrait très mal pour Milan. Donnarumma manquait sa passe et Defrel ouvrait le score, contrant la passe du portier milanais (1-0, 1ère). Piatek tentait d’égaliser (10e), tandis que Quagliarella ne marquait pas non plus (18e). Bakayoko voyait son but refusé (61e), tandis qu’en fin de match, une situation litigieuse pouvait offrir un penalty à Milan (90e). Il n’en était rien et le score restait à 1-0 en faveur des locaux.