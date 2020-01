L’Inter (1er, 45 points) devait s’imposer face à l’Atalanta Bergame (5e, 34 points) ce samedi soir au stade Giuseppe-Meazza, pour reprendre 3 points d’avance sur la Juventus, deuxième. Et les Intéristes commençaient la rencontre de la meilleure des manières en ouvrant le score à la 4e minute grâce à leur duo d’attaque Lukaku-Martinez. Le premier cité servait l’Argentin, qui armait une frappe puissante, hors de portée du gardien bergamasque, Pierluigi Gollini. Mais c’était sans compter sur l’une des équipes les plus en forme en ce moment (4 victoires sur les 5 derniers matchs de Serie A).

A 20 minutes du terme de la rencontre, les visiteurs égalisaient grâce à Robin Gosens. Déjà buteur lors de la dernière journée contre Parme, l’Allemand inscrivait alors son 5e but de la saison en championnat. L’Atalanta pensait même pouvoir l’emporter à la 87e minute quand M.Rocchi leur accordait un pénalty. Mais le dernier rempart de l’Inter, Samir Handanovic, plongeait du bon côté et arrêtait la frappe de Luis Muriel, sur la droite du but. Score final : 1-1. L’Inter perd deux points précieux dans la course au titre. La Juventus pourrait en profiter et reprendre les devants du championnat si elle s’impose demain au Stadio Olimpico, contre l’AS Rome.