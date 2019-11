Dans le cadre de la onzième journée de Serie A, l’Inter Milan se déplaçait au Renato Dall’Ara pour y affronter Bologne. Les hommes d’Antonio Conte avaient l’occasion de prendre provisoirement les commandes du championnat en cas de succès. Mais tout ne se déroulait pas comme prévu pour les Nerazzurri. Juste avant l’heure de jeu, Svanberg servait Soriano à l’entrée de la surface dont la frappe trompait Handanovic (1-0, 59e).

Malmenée, l’Inter s’en remettait à son buteur belge, Romelu Lukaku. Le Diable Rouge profitait d’une frappe de Lautaro repoussée par Skorupski pour catapulter le ballon au fond des filets (1-1, 75e). L’international belge inscrivait son huitième but de la saison. L’ancien joueur de Manchester United offrait la victoire aux siens en fin de match et transformait un penalty (1-2, 90+1). Grâce à cette victoire, l’Inter Milan s’emparait de la première place du classement en attendant le derby de Turin entre le Torino et la Juventus.