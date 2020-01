Avant la rencontre entre la Juventus et Parme ce dimanche soir (20h45), la 20e journée de Serie A offrait un duel entre le Genoa (19e, 14 points) et l’AS Rome (5e, 35 points). Alors que l’Atalanta (4e, 35 points) jouera lundi face à la SPAL, le club de la capitale italienne avait l’occasion de s’emparer de la 4e place. La Louve n’a pas laissé passer cette chance et s’est imposée 3-1 face à la troupe de Davide Nicola. Les hommes de Paulo Fonseca prenaient rapidement les devants par l’intermédiaire de Cengiz Ünder, qui reprenait du pied gauche un centre plongeant de Justin Kluivert (0-1, 6e).

Les choses s’emballaient avant la pause. Davide Biraschi trompait involontairement son propre gardien (0-2, 44e) avant que Goran Pandev, l’ancien attaquant de la Lazio, ne redonne de l’espoir aux locaux sur une ouverture inspirée de Lasse Schöne (1-2, 45e). Edin Dzeko assurait toutefois la victoire à son équipe après un superbe enchaînement dans la surface adverse (1-3, 75e). La Roma relève donc la tête après sa défaite à domicile face à la Juventus lors de la journée précédente (1-2). Cette victoire permet aux Romains de se glisser en 4e position et ainsi de mettre la pression sur l’Atalanta Bergame. Le Genoa enchaîne de son côté une deuxième défaite de rang et reste 19e de Serie A, à deux points du premier non-relégable, Lecce.