Mal en point en ce moment, la Roma s’est bien reprise lors de son déplacement chez la lanterne rouge, le Chievo Vérone. Ce vendredi soir pour le compte de la 23e journée de Serie A, le club de la capitale repart de Vénétie avec les trois points en poche et une large victoire 3-0.

La Louve a vite pris les devants pour ne plus rien lâcher. El Shaarawy (9e) et Dzeko (19e) ont parfaitement lancé leur formation. Kolarov a inscrit le dernier but de son équipe en seconde période (51e). En attendant les matches de la Lazio et de l’Atalanta, les Giallorossi prennent la 4e place du championnat, à deux points du podium.